Γαλλία: Κόντρα του ιδιοκτήτη του Χ, Ίλον Μασκ, με τις γαλλικές αρχές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ίλον Μασκ χαρακτήρισε τη χθεσινή έρευνα στα γραφεία της πλατφόρμας Χ στη Γαλλία ως «αυθαίρετες δικαστικές ενέργειες» με «πολιτικά κίνητρα» και κατηγόρησε την εισαγγελία του Παρισιού για προσπάθεια επίτευξης «παράνομων πολιτικών στόχων».

Η γαλλική πλευρά χαρακτήρισε τις έρευνες «πολιτικό θέατρο», επισημαίνοντας ότι αφορούν υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας και απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί πολιτικών σκοπιμοτήτων στη Γαλλία.

Η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε τον Μασκ σε κατάθεση για τις 20 Απριλίου, μετά από έρευνα που ξεκίνησε λόγω καταγγελίας για πιθανούς κακόβουλους αλγόριθμους στην πλατφόρμα.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ, Ίλον Μασκ, σχολίασε την πρόσφατη έρευνα στα γραφεία της εταιρείας στη Γαλλία, κάνοντας λόγο για «αυθαίρετες δικαστικές ενέργειες» με «πολιτικά κίνητρα». Με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα Global Government Affairs, ο Μασκ κατηγόρησε την εισαγγελία του Παρισιού για υπερβολική δημοσιότητα σχετικά με την παρέμβασή της, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επίτευξη «παράνομων πολιτικών στόχων».

Από την πλευρά της Γαλλίας, ο λογαριασμός «French Response» του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ χαρακτήρισε τις ενέργειες ως «πολιτικό θέατρο». Παράλληλα, διευκρίνισε πως οι έρευνες αφορούν περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, τονίζοντας ότι οι αιτιάσεις του Global Government Affairs «μπορεί να έχουν βάση για κάποια νησιά, όχι όμως και για τη Γαλλία».

Η εισαγγελία του Παρισιού έχει καλέσει τον Ίλον Μασκ να καταθέσει στις 20 Απριλίου, μετά την έναρξη της έρευνας που ακολούθησε καταγγελία Γάλλου βουλευτή. Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί και κακόβουλοι αλγόριθμοι στην πλατφόρμα Χ ενδέχεται να έχουν αλλοιώσει τη λειτουργία αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Οι έρευνες έχουν πλέον διευρυνθεί και περιλαμβάνουν κατηγορίες όπως συνέργεια σε κατοχή ή διακίνηση εικόνων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα, καθώς και συμμετοχή στη μετάδοση, προσφορά ή διάθεση τέτοιων εικόνων από οργανωμένη συμμορία, deepfake σεξουαλικού περιεχομένου και αρνητισμό.

Σε σχετική ανακοίνωση, η εισαγγελία του Παρισιού επισήμανε ότι η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής προσέγγισης, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της πλατφόρμας Χ με τη γαλλική νομοθεσία. Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία της Europol.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

