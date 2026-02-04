Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει τη διπλωματική της στρατηγική για την κλιματική αλλαγή μετά τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ πέρυσι

Ένα εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ αναγνωρίζει ότι η Ένωση δυσκολεύτηκε να βρει διεθνή υποστήριξη για μια ισχυρότερη συμφωνία μείωσης εκπομπών ρύπων

Η μεταβαλλόμενη γεωπολιτική κατάσταση φαίνεται να έχει συμβάλει στην αίσθηση απομόνωσης της ΕΕ στις τελικές φάσεις των διαπραγματεύσεων κατά τη COP30

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια νέα στρατηγική στις διπλωματικές της προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή, μετά τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ πέρυσι, σύμφωνα με ένα εσωτερικό έγγραφο, που αποκάλυψε το Reuters.



«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύτηκε να βρει διεθνή υποστήριξη» αναφέρει το έγγραφο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο, οι διαρκείς αλλαγές στις γεωπολιτικές εξελίξεις συμβάλουν στο «αίσθημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη στις τελικές φάσεις των διαπραγματεύσεων» κατά τη COP30.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη δυναμική και να συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτό το σημαντικό θέμα, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαπραγματεύσεων της COP31», δήλωσε εκπρόσωπος της Κύπρου, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τον Ιούνιο του 2026.

«Ορισμένες κυβερνήσεις επιθυμούσαν επίσης μια σαφέστερη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το πότε θα πρέπει να απορρίπτονται μελλοντικές συμφωνίες της COP που θεωρούνται πολύ αδύναμες», αναφέρει διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

