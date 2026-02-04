Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου της εταιρείας, όπου αναφέρεται ότι τα drones Sentinel, μαχητικά F-22 και F-35 , καθώς και ελικόπτερα Black Hawk της Sikorsky

Το RQ-170, που έχει αναπτυχθεί από το άκρως μυστικό τμήμα Skunk Works της Lockheed Martin, είναι το ίδιο μοντέλο μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε χρησιμοποιηθεί πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια για την παρακολούθηση του ηγέτη της αλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν

Stealth μη επανδρωμένα αεροσκάφη RQ-170 Sentinel συνέβαλαν στη σύλληψη του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον περασμένο μήνα, επιβεβαίωσε η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, σε μια σπάνια δημόσια αναφορά σε ένα από τα πιο απόρρητα οπλικά συστήματα των ΗΠΑ.

Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου της εταιρείας, όπου αναφέρεται ότι τα drones Sentinel, μαχητικά F-22 και F-35, καθώς και ελικόπτερα Black Hawk της Sikorsky, χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Operation Absolute Resolve.

VERY RARE: Footage shows a U.S. RQ-170 stealth drone returning to Puerto Rico after reportedly supporting last night’s U.S. strikes on Venezuela.



The RQ-170 Sentinel is a stealthy, high-altitude unmanned aerial vehicle developed by Lockheed Martin's Skunk Works. pic.twitter.com/R2qQI3TyvK — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Μεικτού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, περισσότερα από 150 πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2 Hawkeye της Northrop Grumman και βομβαρδιστικά B-1 Lancer της Boeing.

Το RQ-170, που έχει αναπτυχθεί από το άκρως μυστικό τμήμα Skunk Works της Lockheed Martin, είναι το ίδιο μοντέλο μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε χρησιμοποιηθεί πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια για την παρακολούθηση του ηγέτη της αλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε αποκαλύψει το 2020 ότι το RQ-170 συμμετείχε σε δοκιμή 1,4 εκατ. δολαρίων, εστιασμένη στη stealth τεχνολογία, την καταστολή εχθρικών αντιαεροπορικών συστημάτων και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.



