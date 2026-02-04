Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι πρέπει να οδηγήσουν σε ειρήνη και όχι να επιτρέψουν στη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο

Ο Ζελένσκι επισήμανε πως ο ουκρανικός λαός πρέπει να αισθανθεί ότι η κατάσταση οδεύει προς το τέλος του πολέμου και όχι προς όφελος της Ρωσίας, η οποία συνεχίζει τις επιθέσεις

Η ουκρανική πλευρά αναμένει σύντομα μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως οι τριμερείς συνομιλίες που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι πρέπει να οδηγήσουν στην επίτευξη ειρήνης και όχι να δώσουν στη Ρωσία άλλη μια ευκαιρία να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Πρέπει να γίνει σαφές τώρα, ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να αισθανθεί πως η κατάσταση οδεύει πραγματικά προς την ειρήνη και το τέλος του πολέμου, όχι προς την πλευρά της Ρωσίας που εκμεταλλεύεται τα πάντα προς όφελός της και συνεχίζει τις επιθέσεις της», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η ουκρανική πλευρά θεωρεί πως θα υπάρξει σύντομα μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

