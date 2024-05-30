Λογαριασμός
Lady Gaga: Αποκάλυψε ότι έδωσε συναυλίες, ενώ νοσούσε με κορωνοϊό - Τη «σταύρωσαν» κάποιοι θαυμαστές της...

Όχι, η Lady Gaga δεν είναι τέρας... 

Η Lady Gaga

Μπορεί να πάει κάποιος στη δουλειά του με κορωνοϊό; Η Lady Gaga μίλησε και η απάντηση, όπως φαίνεται, είναι «βέβαια, γιατί όχι;». 

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ερώτησης και απάντησης για ένα ειδικό συναυλιακό αφιέρωμα του HBO, που βασίστηκε στην περιοδεία της 2022 «Chromatica Ball», η ποπ σταρ κλήθηκε να αποκαλύψει κάτι που δεν είχε μοιραστεί ποτέ στο παρελθόν. Είπε, λοιπόν, ότι έδωσε πέντε συναυλίες, ενώ ήταν άρρωστη με κορωνοϊό. Κάποιοι θαυμαστές που ήταν παρόντες σε αυτό το γεγονός, όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian», άρχισαν να ζητωκραυγάζουν και να τη χειροκροτούν, ενώ η διάσημη καλλιτέχνιδα χαμογελούσε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για να είμαστε δίκαιοι, η Lady Gaga δεν είναι τέρας (αν και οι θαυμαστές της είναι - αυτοαποκαλούνται «Little Monsters». Η τραγουδίστρια είπε ότι μοιράστηκε τη διάγνωση με όλους όσοι ήταν τότε στην ομάδα της και τους είπε ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να δουλέψουν, αν αυτό τους έκανε να νιώθουν άβολα. Όσο για το κοινό; «Ο τρόπος που το είδα είναι ότι όλοι οι θαυμαστές βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο κάθε μέρα ερχόμενοι στη συναυλία», συλλογίστηκε.

Οι αποκαλύψεις αυτές είχαν ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι θαυμαστές της Lady Gaga θαύμασαν την εργασιακή της ηθική και τη σωματική της αντοχή. Και, πέρα από την ηθική, το γεγονός ότι μπόρεσε να εμφανιστεί με κορωνοϊό είναι εντυπωσιακό. Άλλοι αποκάλεσαν την ποπ σταρ εγωίστρια και άκρως ανεύθυνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τη Lady Gaga, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα αυξημένο επίπεδο κινδύνου όταν πηγαίνεις σε ένα στάδιο-παράσταση γεμάτο με 50.000 οπαδούς που ουρλιάζουν. Οι πιθανότητες είναι ότι κάποιοι από αυτούς θα είναι πιθανότατα θετικοί στον Covid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Lady Gaga Κορωνοϊός
