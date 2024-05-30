Ραδιοφωνική συνέντευξη παραχώρησε πριν λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα Παραπολιτικά FM, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τη χθεσινό ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού και τον θρίαμβο επί της Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League.

«Έχω μεγάλη χαρά για τρεις λόγους: ως Ολυμπιακός για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας: ως φίλαθλος για τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου 20 χρόνια μετά το 2004 και ως πρωθυπουργός γιατί διοργανώσαμε άρτια μια κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου χωρίς κανένα παρατράγουδο», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε ως «υποδεέστερη τη διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο Βερολίνο».

«Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να κυριαρχήσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα σε επίπεδο αρτιότητας και ασφάλειας. Αυτή είναι η αληθινή εικόνα της Ελλάδας, το πραγματικό μας πρόσωπο το δείξαμε χθες με τον τελικό του Conference League».

«Στο σπίτι συζητάμε για την ακρίβεια - Παράταιρο να μη στηρίζει η Αριστερά τη μάχη με τα μονοπώλια»

Για το θέμα της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι στο σπίτι συζητάει για την ακρίβεια, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην τιμολόγηση από τις πολυεθνικές, προσθέτοντας για την κριτική που ασκείται από τον ΣΥΡΙΖΑ πως είναι «παράταιρο να μη στηρίζει η Αριστερά τη μάχη με τα μονοπώλια».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «θα κάνουμε τα δέοντα με το ζήτημα του ΦΠΑ στον καφέ, αφού λάβουμε υπόψη την αυξημένη τιμή της πρώτης ύλης», ωστόσο παρατήρησε πως «αν μειώσουμε τον ΦΠΑ θα έχουμε αύξηση τιμών και απώλεια εσόδων».

«Πριν το τέλος του 2024 θα θεσμοθετηθεί η επιστολική ψήφος και για τις εθνικές εκλογές»

«Η επιστολική ψήφος είναι ένα επίτευγμα δημοκρατίας, μια τομή, είπε και κάλεσε τους πολίτες να μην το αμελήσουν γιατί λήγουν οι προθεσμίες. Το ελληνικό κράτος οργάνωσε άψογα μια σύνθετη διαδικασία», ανέφερε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα γίνει αμέσως. Θα είναι από τις πρώτες νομοθετικές μας πρωτοβουλίες να τη θεσμοθετήσουμε και για τις εθνικές εκλογές πριν το τέλος του έτους και πλέον δεν θα έχει κανείς άλλοθι.

Η μεγάλη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε μια συνταγματική ερμηνεία για να δοθεί το δικαίωμα και στους εντός Ελλάδος να ψηφίσουν με επιστολική. Θα το πει η Βουλή. Το μέτρο πρέπει να ισχύσει και στις εθνικές εκλογές».

«Όταν μας κατηγορούν για το 41%, στην πραγματικότητα κατηγορούν τους πολίτες»

Αναφερόμενος και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη και για την «αλαζονεία του 41%», ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Καλό είναι να είμαστε όλοι φιλόδοξοι και να θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Το 41% μας το έδωσαν οι πολίτες και όταν μας κατηγορούν για αυτό, στην πραγματικότητα κατηγορούν τους πολίτες. Όταν κάποιοι προεξοφλούν ότι θα είναι πρωθυπουργοί και μοιράζουν θέσεις, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του»

Για το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε στο να σχολιάσει ότι «δεν είναι δικό μου πρόβλημα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ σε ερώτηση για το με ποιον πολιτικό αρχηγό θα πήγαινε μπουζούκια, με ποιον θα έπαιζε μπάσκετ και με ποιον θα ήθελε να μείνει σε έρημο νησί, φανέρωσε:

«Μπάσκετ θα ήθελα να παίξω με τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε έρημο νησί θα ήθελα να πάω με τον Δημήτρη Κουτσούμπα για να καταλάβω τι κάνει κάποιον σήμερα να είναι κομμουνιστής και με τον Κασσελάκη θα πήγαινα στα μπουζούκια όχι για να δούμε ποιος είναι πιο λαϊκός, αλλά επειδή αυτό μου έμεινε ως επιλογή».

Πηγή: skai.gr

