Δεν έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ αναφορικά με τις ευθύνες της αστυνομίας στη γυναικοτονία στους Αγίους Αναργύρους, όπως άλλωστε ενημερώθηκαν οι συνήγοροι της μητέρας του θύματος.

Με δελτίο τύπου, οι συνήγοροι ενημερώνουν ότι επεστράφηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη στην ΕΛΑΣ ο φάκελος της ΕΔΕ και πως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για ευθύνες αστυνομικών οργάνων στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι δύο δικηγόροι σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, «παρά τις επιλεκτικές και ανακριβείς διαρροές κύκλων της ΕΛΑΣ, κατά παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου, στις 28-05-2024 ο Ταξίαρχος της ΕΛΑΣ και Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Εξετάσεων, μας ενημέρωσε, μετά την πάροδο ενός και πλέον μηνός, ότι εν τέλει η ΕΔΕ δεν ολοκληρώθηκε».

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου των δικηγόρων:

«Ως λόγος μη ολοκλήρωσης της ΕΔΕ αναφέρεται ότι ο φάκελος επιστράφηκε στην ΕΛΑΣ, από τον Συνήγορο του Πολίτη, που λειτουργεί ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Είχαμε επισημάνει σε όλους τους τόνους, ότι η επιλεκτική διαρροή της πειθαρχικής δικογραφίας, με την περιχαράκωση των ευθυνών σε συγκεκριμένους μόνον αστυνομικούς και για συγκεκριμένα μόνο σκέλη, δεν ήταν η δέουσα, και γι' αυτό εμείς απευθυνθήκαμε στον Συνήγορο του Πολίτη, για τις δικές του νόμιμες ενέργειες, ώστε να δοθεί ένα τέλος στην παρατηρούμενη κατάχρηση εξουσίας.

Η επιστροφή του φακέλου στον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Εξετάσεων, ο οποίος, μάλιστα, ουδέποτε εγκαίρως μας απάντησε στα αιτήματά μας, και ο οποίος ουδέποτε κάλεσε την οικογένεια για κατάθεση, εκθέτει ανεπανόρθωτα την ΕΛΑΣ».

Παράλληλα, οι δικηγόροι της μητέρας τονίζουν:

«Κατά περίεργο τρόπο, η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατά των αστυνομικών, εντελώς ανεπαρκώς, για τη διερεύνηση μόνον του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος, και όχι άλλων, δεν διαβιβάστηκε σε αντίγραφα για συσχέτιση και αξιολόγηση στον πειθαρχικό φάκελο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Δυστυχώς, παρατηρείται μία αδιανόητη κωλυσιεργία και ατελή εκπλήρωση του καθήκοντος εκ μέρους συγκεκριμένων στελεχών της ΕΛΑΣ, και για όλα αυτά έχουμε ενημερώσει εγκαίρως τη Δικαιοσύνη. Δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που όταν διερευνώνται αστυνομικά όργανα για πράξεις σε βάρος πολιτών, υπάρχει καθυστέρηση και συγκαλυπτική στάση. Αντιθέτως, όταν η Αστυνομία διερευνάται μετά από καταγγελίες κρατικών οργάνων, παρατηρείται ενίοτε και απόπειρα κατάχρησης εξουσίας σε βάρος τους».

Τέλος στο Δελτίο Τύπου επισημαίνεται: «Η μητέρα και η αδελφή της Κυριακής Γρίβα δεν θα επιτρέψουν τη συγκάλυψη της υπόθεσης και θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο, ακόμη κι εάν χρειαστεί να απευθυνθούν σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ελέγχου. Υπάρχει ένα Όριο στον ευτελισμό των διαδικασιών, και αυτό το Όριο έχει προ πολλού ξεπεραστεί. Θα ήταν φρόνιμο ο Υπουργός, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, να ελέγξει και να περισώσει την Τιμή του Σώματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

