«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Με άλλον αέρα έρχονται σήμερα στην κουζίνα της Μαμάς, ο Δημήτρης και η μητέρα του Ιφιγένεια, αφού έχουν ήδη κερδίσει 4.000 ευρώ στα προηγούμενα επεισόδια. Την επιτυχημένη πορεία τους, θα προσπαθήσουν να ανακόψουν οι φίλοι Παναγιώτης και Σπύρος.

Ο Δημήτρης, φορώντας τα μαύρα γυαλιά του που εντυπωσιάζουν τον Μάρκο, είναι έτοιμος να ακούσει τις οδηγίες της Ιφιγένειας και να μαγειρέψει «κοτόπουλο φρικασέ με ταλιατέλες». Η καθυστέρηση στο ψήσιμο του κοτόπουλου μπορεί να τους κοστίσει τη θετική κριτική του Έκτορα αλλά και την πέμπτη νίκη.

Οι φοιτητές Παναγιώτης και Σπύρος είχαν κερδίσει σε παλιότερο επεισόδιο της Μαμάς, αλλά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν λόγω άλλων υποχρεώσεων. Σήμερα, επανέρχονται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να κόψουν το σερί νικών μητέρας και γιου. Ο Παναγιώτης δίνει οδηγίες και ο Σπύρος ετοιμάζει «rib eye μοσχαρίσιο με πουρέ πατάτας». Και σ’ αυτή τη συνταγή, το ψήσιμο του κρέατος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Έκτορα για το πιο γευστικό πιάτο.

Δείτε το trailer:



