Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΜακΚίσικ σε Ροντινέι: «Είσαι αληθινός θρύλος, συγχαρητήρια δίδυμε αδερφέ»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ φρόντισε να αποθεώσει τον «κολλητό» του, Ροντινέι, για την κατάκτηση του Europa Conference League, μετά τη χθεσινή επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα

ΜακΚίσικ

Με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να διατηρεί μια πολύ στενή σχέση και δυνατή φιλία με τον Ροντινέι, δεν αποτελεί… έκπληξη η αποθεωτική ανάρτηση του Αμερικανού γκαρντ της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, με αφορμή την ανάδειξη των «ερυθρόλευκων» ως κατόχων του Europa Conference League.

Για την ακρίβεια, ο ΜακΚίσικ φρόντισε όχι μόνο να δώσει συγχαρητήρια στον Βραζιλιάνο ακραίο μπακ αλλά και να τον ονοματίσει ως… δίδυμο αδερφό του, στο σχετικό post που έκανε!

«Αληθινός θρύλος! Συγχαρητήρια δίδυμε αδελφέ! Νίνα, τόσο χαρούμενος και για εσένα!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΜακΚίσικ σε Ροντινέι: «Είσαι αληθινός θρύλος, συγχαρητήρια δίδυμε αδερφέ»!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Conference League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark