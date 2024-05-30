ΜακΚίσικ σε Ροντινέι: «Είσαι αληθινός θρύλος, συγχαρητήρια δίδυμε αδερφέ»!

Με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να διατηρεί μια πολύ στενή σχέση και δυνατή φιλία με τον Ροντινέι, δεν αποτελεί… έκπληξη η αποθεωτική ανάρτηση του Αμερικανού γκαρντ της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, με αφορμή την ανάδειξη των «ερυθρόλευκων» ως κατόχων του Europa Conference League.



Για την ακρίβεια, ο ΜακΚίσικ φρόντισε όχι μόνο να δώσει συγχαρητήρια στον Βραζιλιάνο ακραίο μπακ αλλά και να τον ονοματίσει ως… δίδυμο αδερφό του, στο σχετικό post που έκανε!



«Αληθινός θρύλος! Συγχαρητήρια δίδυμε αδελφέ! Νίνα, τόσο χαρούμενος και για εσένα!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

