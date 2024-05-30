Στα πλαίσια αυτών των αρχών πραγματοποιήθηκε και ένα εξαιρετικά πρωτότυπο Fashion Show σε μια τόσο διαφορετική πασαρέλα που πραγματικά φωτογραφήθηκε περισσότερο κι από τα μοντέλα που περπάτησαν σε αυτήν από τους ουκ ολίγους επώνυμους καλεσμένους που παρακολούθησαν την εκδήλωση που παρουσίασε η Ελένη Τσολάκη.

Το ελληνικό παράρτημα της εταιρίας Bestseller που αγωνίζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας της μόδας και εκπροσωπεί πολλά και διάσημα brands στη χώρα μας εγκαινίασε με αυτόν τον τρόπο τα νέα και εντυπωσιακά eco friendly γραφεία της στην Κηφισιά κερδίζοντας τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα.

Ο Θοδωρής Σταθόπουλος, Country Manager της εταιρείας αλλά και ο Alexander Helmut Korosec, CEO Region East/South της εταιρείας μίλησαν για τις αρχές και τις αξίες του παγκόσμιου κολοσσού της μόδας καθώς γνωρίζουν πολύ καλά την επίδραση της μόδας στο περιβάλλον και έδωσαν την σκυτάλη στο εντυπωσιακό Fashion Show που είχε τίτλο: «A new day on sustainability», παρουσιάζοντας τις νέες spring/summer collections από διαφορετικά brands του ομίλου για άντρες, γυναίκες και παιδιά.

Το runway χωρισμένο στα δύο, σηματοδοτούσε τα στοιχεία της φύσης. Στην αρχή́ τα μοντέλα προχωρούσαν στο νερό, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονταν στο γρασίδι με τα φρέσκα λουλούδια.

Σε όλη τη διάρκεια του εντυπωσιακού catwalk προβάλλονταν οι sustainable values της “BESTSELLER”: Being Environmentally - Conscious Climate - Positive Impact - Centric Change - Ready Cruelty - Free Fashionable - Sustainable - Circular - Ethical - Bold - Fair. Ενώ στο after party που ακολούθησε οι καλεσμένοι διασκέδασαν με τις πιο ξεσηκωτικές μουσικές επιλογές της international Dj Xenia Ghali. Και ποιός δεν πέρασε από εκεί. Η Φαίη Σκορδά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Σάκης Τανιμανίδης, η Μαρία Σολωμού, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η Βίκυ Κουλιανού, η Κατερίνα Στικούδη ήταν μόνο μερικοί από τους celebrities που πετύχαμε.

