Πρωτοφανής καύσωνας στο Νέο Δελχί - Καταγράφηκε ο πρώτος νεκρός από θερμοπληξία

Στο Νέο Δελχί καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος για φέτος λόγω της ζέστης, την ώρα που η θερμοκρασία έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ στην πρωτεύουσα της Ινδίας, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Περιοχές της βορειοδυτικής και κεντρικής Ινδίας είναι αντιμέτωπες με συνθήκες καύσωνα και ακραίου καύσωνα εδώ και εβδομάδες. Η θερμοκρασία στο Νέο Δελχί κατέγραψε νέο ρεκόρ χθες Τετάρτη και έφτασε τους 52,9 βαθμούς Κελσίου στη συνοικία Μουνγκεσπούρ.

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξει αναθεώρηση της θερμοκρασίας αυτής, καθώς το θερμόμετρο σε άλλες περιοχές της πόλης έδειχνε από 45,2 ως 49,1 βαθμούς Κελσίου.

Ένας 40χρονος εργάτης πέθανε λόγω θερμοπληξίας χθες, ανέφερε η εφημερίδα The Indian Express.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Νέου Δελχί ζήτησε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργατών, με την παροχή νερού και περιοχών με σκίαση στα εργοτάξια, αλλά και άδειας μετ’ αποδοχών από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα.

Σήμερα το πρωί η θερμοκρασία στο Νέο Δελχί έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αισθητή θερμοκρασία ήταν 37,8 βαθμοί, σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία προβλέπει ότι από σήμερα θα αρχίσει να υποχωρεί το κύμα καύσωνα.

Καύσωνας θεωρείται, σύμφωνα με τις ινδικές αρχές, όταν η ανώτατη θερμοκρασία είναι 4,5 με 6,4 βαθμούς Κελσίου πάνω από την κανονική, ενώ ακραίος καύσωνας όταν η ανώτατη θερμοκρασία ξεπερνά κατά 6,5 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο την κανονική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

