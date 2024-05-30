Μία ιστορία αγάπης ξετυλίγει το πρώτο τρέιλερ της ρομαντικής κομεντί «A Family Affair» με τους πολυβραβευμένους ηθοποιούς Νικόλ Κίντμαν και Ζακ Εφρον.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρίτσαρντ ΛαΓκράβενες, σε σενάριο της Κάρι Σόλομον, η νέα rom-com του Netflix ακολουθεί ένα «αναπάντεχο ειδύλλιο το οποίο έχει αστείες συνέπειες για μια νεαρή γυναίκα, τη μητέρα της και το αφεντικό της και σταρ του σινεμά, καθώς και οι τρεις έρχονται αντιμέτωποι με τα μπερδέματα του έρωτα, του σεξ και της ταυτότητας», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Το καστ συμπληρώνουν η Τζόι Κινγκ, n Κάθι Μπέιτς και η Λίζα Κόσι. Είναι μία νέα συνεργασία των δύο διάσημων ηθοποιών μετά την ταινία του Λι Ντάνιελς «The Paperboy» το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.