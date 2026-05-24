Συναγερμός στον Λευκό Οίκο ύστερα από «δεκάδες» πυροβολισμούς

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στον Λευκό Οίκο το Σάββατο, σύμφωνα με αξιωματούχο των αμερικανικών αρχών, μεταδίδει το CNN. Οι τραυματίες είναι ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές είχε ανοίξει πυρ στο σημείο, και ένας περαστικός.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση της Pennsylvania Avenue με τη 17η Οδό, ακριβώς έξω από το προεδρικό συγκρότημα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για ένοπλο που άνοιξε πυρ.

Δημοσιογράφοι του CNN που βρίσκονταν κοντά στον Λευκό Οίκο ανέφεραν ότι άκουσαν δεκάδες πυροβολισμούς, γεγονός που οδήγησε στον άμεσο αποκλεισμό του κτιρίου και την κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων της Μυστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον Βόρειο Κήπο (North Lawn) μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

🚨📹New footage of the shooting outside the White House.#WhiteHouse pic.twitter.com/iddvNco9hC https://t.co/LfMYVoNu6C

📌Secret Service agents carrying rifles could be seen moving through the North Lawn area following the incident and blocking the White House press briefing… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 23, 2026

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν εντός του κτιρίου, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας φώναζαν «πέστε κάτω» και προειδοποιούσαν για «πυροβολισμούς», ζητώντας από όλους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο.

Μετά το περιστατικό, ένοπλοι πράκτορες εθεάθησαν να κινούνται στην περιοχή του North Lawn, ενώ αποκλείστηκε προσωρινά και η αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Το lockdown ήρθη λίγο μετά τις 18:45 τοπική ώρα.

Ο πρόεδρος Donald Trump βρισκόταν στην προεδρική κατοικία την ώρα του συμβάντος.

Ο διευθυντής του FBI Kash Patel ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι το FBI «βρίσκεται στο σημείο και συνδράμει τη Μυστική Υπηρεσία στην αντιμετώπιση του περιστατικού», προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ενημέρωση μόλις καταστεί δυνατό.

Η επικεφαλής ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο, Selina Wang, δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί, αναφέροντας πως «έμοιαζαν με δεκάδες πυρά» και ότι οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν άμεσα στην αίθουσα ενημέρωσης για λόγους ασφαλείας.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Το νέο περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από έναν μήνα μετά από ανάλογο συμβάν στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος παραβίασε σημείο ασφαλείας και αντάλλαξε πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας. Ο ύποπτος εκείνης της επίθεσης, Cole Tomas Allen, έχει δηλώσει αθώος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και για άλλες κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

