Χάος στο δείπνο ανταποκριτών Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ ενώ ήταν στην αίθουσα ο Τραμπ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, στην Ουάσινγκτον, όταν στη διάρκεια του ετήσιου δείπνου για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου, ένοπλος πυροβόλησε έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton όπου δινόταν η δεξίωση και ενώ μέσα βρίσκονταν εκατοντάδες άτομα.

Οι πράκτορες του FBI απάντησαν με καταιγισμό πυρών, που ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός, όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, με τους αξιωματικούς να σπεύδουν να απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τη Μελάνια Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και μέλη του υπουργικού συμβουλίου που βρίσκονταν εκεί.

— Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Ο ένοπλος συνελήφθη, ενώ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

The shooting suspect — described by Trump as a “sick person” — was identified as Cole Tomas Allen, 31, of Torrance, California, two law enforcement officials told the Associated Press.



Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ελικόπτερα πέταγαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Τραμπ: Τι βραδιά κι αυτή!

Λίγη ώρα αργότερα κι αφού είχε επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε στο Truth Social τους αξιωματικούς που τον προστάτευσαν, επιβεβαιώνοντας ότι ο ύποπτος «προσήχθη» κι οι σωματοφύλακές του τον απομάκρυναν εσπευσμένα από τον χώρο.

«Τι βραδιά κι αυτή» στην Ουάσιγκτον, ανέφερε. Η υπηρεσία προστασίας του προέδρου και υψηλών προσώπων (Secret Service) «έκανε φανταστική δουλειά. Ενήργησε με ταχύτητα και θάρρος. Ο δράστης προσήχθη και πρότεινα ‘το σόου να συνεχιστεί’ αλλά ακούω τις συστάσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

Σε άλλη ανάρτησή του λίγο αργότερα δημοσίευσε τη φωτογραφία του άνδρα που συνελήφθη, ενώ ήταν ημίγυμνος, πεσμένος στο έδαφος και με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Μοναχικός λύκος

Λίγη ώρα αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου στην οποία περιέγραψε ότι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών τραυματίστηκε. «Ο πράκτορας αυτός σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φόραγε» είπε ο κ. Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά το συμβάν. Είπε ακόμη ότι ο άνδρας που άνοιξε πυρ είχε πάνω του «πολλά όπλα».

«Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της μυστικών υπηρεσιών, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα» είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι ο δράστης ήταν «δυνάμει δολοφόνος»: «Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει» τόνισε ο κ. Τραμπ. Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δεν είναι «ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε επιτιμητικά.

Αναγνώρισε πάντως ότι η δύναμη που είχε αναπτυχθεί για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων στο ξενοδοχείο το έκανε «πολύ ασφαλές».

Ο ύποπτος αφοπλίστηκε από πράκτορες που φρουρούσαν τον χώρο προτού πλησιάσει την αίθουσα, όπου βρίσκονταν οι προσκεκλημένοι.

Μπροστά στο ίδιο ξενοδοχείο είχε τραυματιστεί από σφαίρα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, σε απόπειρα δολοφονίας του.

Ο Τραμπ εκτίμησε πως ο δράστης είναι «μοναχικός λύκος».

Η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει κάθε χρόνο το μεγάλο πολιτικό και μιντιακό ραντεβού. Η εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν, πέρα από δημοσιογράφους και διοικητικά στελέχη ΜΜΕ, προσκεκλημένοι της ένωσης από τον πολιτικό και οικονομικό κόσμο, οργανώνεται κατά κανόνα Απρίλιο. Σκοπός μεταξύ άλλων είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων για δημοσιογραφικά ταμεία, υποτροφίες, βραβεία.

Πηγή: skai.gr

