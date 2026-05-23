Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες για την ταινία «Minotaur».

Στην ευχαριστήρια ομιλία του, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στη «σφαγή», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ζβιάγκιντσεφ, που ζει σήμερα εξόριστος στη Γαλλία, τόνισε ότι εκατομμύρια άνθρωποι και από τις δύο πλευρές του μετώπου επιθυμούν το τέλος της βίας.

Ο ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, ο οποίος κέρδισε σήμερα το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες για την ταινία του «Minotaur», κάλεσε στην ευχαριστήρια ομιλία του τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στη «σφαγή», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εκατομμύρια άνθρωποι από τη μια και από την άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου δεν ονειρεύονται παρά ένα πράγμα, να σταματήσουν οι σφαγές», δήλωσε ο σκηνοθέτης, μιλώντας στα ρωσικά με διερμηνέα που μετέφραζε στα γαλλικά. Ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ ζει σήμερα εξόριστος στη Γαλλία.

«Ο μόνος που μπορεί να βάλει τέλος σ' αυτή τη σφαγή είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάλτε τέλος σ' αυτή τη σφαγή, ολόκληρος ο κόσμος το περιμένει», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.