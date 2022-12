«Ύποπτο αντικείμενο»  στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης – Εκκένωση του αεροσταθμού (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης το οποίο εκκενώθηκε μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Χιλιάδες επιβάτες οδηγήθηκαν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, ενώ ειδική μονάδα πυροτεχνουργών ερευνά το «ύποπτο πακέτο»

.

Εθελοντές προσφέρουν ζεστά ροφήματα στους ταλαιπωρημένους επιβάτες ενώ η πυροσβεστική τους έχιε εφοδιάσει με ειδικές κουβέρτες για το κρύο.

Awful scenes in Glasgow airport. Thousands crammed in a freezing car park after airport evacuation. It’s horrible and bitterly cold pic.twitter.com/RcOpBXNbcg