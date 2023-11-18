Σύμβουλος Μπάιντεν: Παύση πυρός στη Γάζα μόνο όταν ελευθερωθούν οι όμηροι

Μόνο με απελευθέρωση των ομήρων είναι πιθανό να ικανοποιηθεί το αίτημα της Χαμάς για ολιγοήμερη παύση πυρός στη Γάζα, άφησε να εννοηθεί με σημερινές δηλώσεις του ο σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή.

Ο Brett McGurk δήλωσε ότι χρειάζεται να απελευθερωθεί ένας μεγάλος αριθμός ομήρων για να υπάρξει παύση, στέλνοντας μήνημα τόσο στην ηγεσία της Χαμάς, όσο και στο Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί για μία συμφωνία που θα οδηγήσει στην παύση του πυρός.

Ο σύμβουλος του Μπάιντεν δήλωσε ότι έχει ενημερώσει την κυβέρνηση του Κατάρ για τις παραπάνω θέσεις, στο ταξιδι που πραγματοποίησε στην αραβική χώρα πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, η Χαμάς κρατά σχεδόν 240 ομήρους στη Γάζα, ενώ έχει αφήσει ελεύθερους μόλις τέσσερις, επικαλούμενη «ανθρωπιστικούς λόγους».

