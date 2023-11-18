Λογαριασμός
Νέο απολογισμό 12.300 νεκρών ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Χαμάς

Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 5.000 παιδιά και 3.300 γυναίκες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της ισλαμικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ στους 30.000 ανέρχονται οι τραυματίες

Γάζα

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 12.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 5.000 παιδιά και 3.300 γυναίκες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της ισλαμικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ στους 30.000 ανέρχονται οι τραυματίες.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους του βόρειου τομέα της Λωρίδας της Γάζας και ότι είναι αδύνατον να καταγραφούν, διότι ο ισραηλινός στρατός βάλλει κατά των ασθενοφόρων και του νοσηλευτικού προσωπικού που προσπαθεί να πλησιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χαμάς Ισραήλ
