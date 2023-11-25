Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 70 ιρανικής κατασκευής drones Shahed εναντίον της χώρας του στη διάρκεια της νύκτας, τα περισσότερα από τα οποία καταρρίφθηκαν.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε εξάλλου ότι η επίθεση, που σημειώθηκε την ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία θυμάται τον λιμό Χολοντόμορ του 1932-33, όταν έχασαν τη ζωή τους αρκετά εκατομμύρια Ουκρανοί, ήταν μια ενέργεια «σκόπιμης τρομοκρατίας (...) Η ρωσική ηγεσία είναι περήφανη για το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει».

Η ουκρανική ηγεσία έχει παρομοιάσει ξανά στο παρελθόν το Χολοντόμορ με την τρέχουσα ρωσική εισβολή. Η Ουκρανία και περισσότερες από 30 ακόμη χώρες αναγνωρίζουν το Χολοντόμορ ως γενοκτονία του ουκρανικού λαού από τη Σοβιετική Ένωση, στην οποία ανήκε τότε η Ουκρανία, καθώς προσπάθησε να καταστείλει την επιθυμία της για ανεξαρτησία.

Η Μόσχα αρνείται ότι οι θάνατοι αυτοί προκλήθηκαν από μια σκόπιμη πολιτική γενοκτονίας και επισημαινει ότι Ρώσοι αλλά και άλλες πολίτες άλλων εθνοτήτων υπέφεραν επίσης από τον λιμό.

«Πρελούδιο»

Τα περισσότερα drones είχαν στόχο το Κίεβο και προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

Η επίθεση, η χειρότερη που έχει εξαπολυθεί με drones από την αρχή του πολέμου, ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί και είχε στόχο διάφορες συνοικίες του Κιέβου, ενώ συνεχιζόταν καθώς ξημέρωνε. Συνολικά διήρκεσε έξι ώρες.

Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών της ουκρανικής πρωτεύουσας δήλωσε στον κρατικό σταθμό Suspile ότι τουλάχιστον 40 drones έχουν καταρριφθεί. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, καταρρίφθηκαν 71 drones, «τα περισσότερα από τα οποία καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιέβου», καθώς και ένας πύραυλος.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε στο Telegram ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 11χρονο κορίτσι, και προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίρια σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Συντρίμμια από ένα drone που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά σε παιδικό σταθμό, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο στόχος της επίθεσης δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρος, αλλά η Ουκρανία προειδοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Ρωσία θα επιδιώξει για μία ακόμη φορά να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, όπως είχε κάνει και πέρυσι τον χειμώνα.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σχεδόν 200 κτίρια στο Κίεβο, εκ των οποίων τα 77 είναι κτίρια κατοικιών, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της επίθεσης.

«Φαίνεται ότι σήμερα ακούσαμε την εισαγωγή. Το πρελούδιο της χειμερινής περιόδου», σχολίασε ο Σέρχιι Φούρσα ένας γνωστός Ουκρανός οικονομολόγος στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.