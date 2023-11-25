Δραματική εξομολόγηση πρώην χειρουργού στο Αλ Σίφα: Δεν θέλω να ξαναδώ τραυματίες

Ο Άχμεντ Αμπουνάντα «δεν θέλει να ξαναδεί τραυματίες». Στις αρχές Νοεμβρίου ο χειρουργός αυτός έφυγε από το αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, όπου εργαζόταν χωρίς διακοπή από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για να καταφύγει στη Γερμανία.

«Κάναμε χειρουργεία στο πάτωμα, πάνω σε φορεία, δεν υπήρχαν πλέον κρεβάτια», διηγήθηκε αυτός ο 47χρονος Γερμανός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής.

Χθες Παρασκευή έγινε δεκτός στο Βερολίνο από τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ- Βάλτερ Σταϊμάγερ μαζί με επτά άλλους συμπατριώτες του, οι οποίοι όπως και εκείνος κατάφεραν να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφα.

«Την εβδομάδα προτού αναχωρήσω από το νοσοκομέιο η κατάσταση επιδεινώθηκε: δεν είχαμε πλέον ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, οξυγόνο». Όμως χωρίς οξυγόνο είναι αδύνατο να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις: «Για τον λόγο αυτό έφυγα από το νοσοκομείο την 28η ημέρα της σύγκρουσης».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το αλ Σίφα είναι το βασικό κέντρο διοίκησης των επιχειρήσεων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που το παλαιστινιακό κίνημα διαψεύδει. Επί ημέρες στρατιώτες πραγματοποιούσαν έρευνες δωμάτιο- δωμάτιο στο νοσοκομείο, μέχρι χθες Παρασκευή όταν τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε από το AFP για την παρουσία της Χαμάς στο νοσοκομείο ο Αμπουνάντα απάντησε λακωνικά: «Εργαζόμουν ως γιατρός και δεν το παρατήρησα».

Την Πέμπτη συνελήφθη ο διευθυντής του αλ Σίφα, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, για να ανακριθεί από τις ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών. «Ελπίζω να αφεθεί ελεύθερος σύντομα», σχολίασε ο Αμπουνάντα.

Ο χειρουργός αυτός είχε σπουδάσει στη Γερμανία και ένα μέρος της οικογένειάς του ζει στην Έσση. Εδώ και οκτώ χρόνια ο Αμπουνάντα έμενε στη Γάζα μαζί με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους, ένα από τα οποία τραυματίστηκε προτού αναχωρήσουν από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ποιον να αφήσω να πεθάνει;»

Επικεφαλής αγγειοχειρουργός στο αλ Σίφα ο Αμπουνάντα αναγκάστηκε να πάρει «ιδιαίτερα δύσκολες» αποφάσεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

«Ποιον να αφήσω να πεθάνει: αυτή τη γυναίκα ή αυτόν τον άνδρα; (…) Δεν έχω χρόνο να αποκαταστήσω αυτό το παιδί, οπότε πρέπει να ακρωτηριάσω: είναι πολύ δύσκολο για έναν γιατρό», παραδέχθηκε.

Μόνος επικεφαλής στο τμήμα του δεν είχε χρόνο να ξεκουραστεί. «Φυσικά χρειαζόταν να κάνω διαλείμματα για να κοιμηθώ. Αλλά το να κοιμάσαι χωρίς να ξαπλώνεις είναι δύσκολο». «Οι βομβαρδισμοί ήταν παντού», πρόσθεσε.

Την εβδομάδα πριν την αναχώρησή του πτώματα στοιβάζονταν μπροστά στην είσοδο του νοσοκομείου. «Τα πτώματα μύριζαν και οι σκύλοι πλησίαζαν για να τα φάνε», εξήγησε. «Άκουσα ότι νεκροί θάφτηκαν στο νοσοκομείο αφού έφυγα».

Ο Άχμεντ Αμπουνάντα περιέγραψε χθες στον Γερμανό πρόεδρο την κατάσταση στη Γάζα και τον παρακάλεσε να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους.

«Ζήτησα να δημιουργηθεί μια εναέρια ιατρική γέφυρα μέσω της Αιγύπτου, ώστε να παρασχεθεί υλικό, φάρμακα», είπε. «Υπάρχουν πολλοί Γερμανοί γιατροί παλαιστινιακής καταγωγής. Θα μπορούσαν να πάρουν άδεια για να πάνε εκεί (στη Λωρίδα της Γάζας). Όλοι οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν φροντίδα», υπογράμμισε.

Εξάλλου ο Αμπουνάντα εξέφρασε την ελπίδα η διεθνής κοινότητα να εξετάσει τη σύγκρουση «λαμβάνοντας υπόψη τις δύο πλευρές» και εξετάζοντας «ανθρωπιστικά και ανθρώπινα ζητήματα».

Κάποια μέλη της οικογένειας του γιατρού αυτού έχουν μείνει στη Γάζα. Ο ίδιος δηλώνει ότι «ανησυχεί πολύ για τη μητέρα μου». Σε ηλικία 85 ετών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της για να πάει στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας πεζή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.