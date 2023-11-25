Η κρίση στην Αργεντινή στο επίκεντρο συνομιλίας του Χαβιέρ Μιλέι με την επικεφαλής του ΔΝΤ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι συνομίλησε για πρώτη φορά χθες, Παρασκευή, με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, με την οποία συζήτησαν για την οικονομική κατάσταση στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

«Σήμερα έκανα μια εξαίρετη συζήτηση» με την κ. Γκεοργκίεβα μέσω βιντεοσύνδεσης, «κατά τη διάρκεια της οποίας μιλήσαμε για τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η χώρα μας», ανέφερε ο άκρως φιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι μέσω X (του πρώην Twitter).

Η κ. Γκεοργκίεβα ανέφερε πως στη συζήτησή τους εθίγησαν «οι μεγάλες προκλήσεις για την οικονομία της Αργεντινής και οι απαραίτητες αποφασιστικές πολιτικές ενέργειες».

Η 3η οικονομία της Λατινικής Αμερικής δυσκολεύεται να αποπληρώσει το δάνειο 44 δισ. δολαρίων που έλαβε το 2018 από το ΔΝΤ, ιδίως διότι το αποθεματικό της σε συνάλλαγμα έχει καταρρεύσει.

Ο υψηλός πληθωρισμός, τουλάχιστον διψήφιος εδώ και κάπου 12 χρόνια, έχει μετατραπεί σε κανόνα στην Αργεντινή, όμως φέτος απογειώθηκε, έχει φθάσει το 143% σε ετήσια βάση, με άλλα λόγια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 32 ετών, ενώ το νόμισμα, το πέσο, παραμένει σε τροχιά συνεχούς υποτίμησης.

Η απερχόμενη κυβέρνηση του περονιστή προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες επαναδιαπραγματεύθηκε το δάνειο που είχε ζητήσει και λάβει αυτή του δεξιού προκατόχου του Μαουρίτσιο Μάκρι από το ΔΝΤ, όμως η ύφεση που επέτεινε η πανδημία του νέου κορονοϊού και η φετινή ξηρασία έπληξαν σκληρά την οικονομία της Αργεντινής, δυσκολεύοντας την επίτευξη των στόχων που όρισε ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

«Της μίλησα για διάφορες διαστάσεις του σχεδίου μας για τη δημοσιονομική προσαρμογή και για την νομισματική μας πολιτική. Το Ταμείο φάνηκε πολύ συνεργάσιμο για να βρούμε τις διαρθρωτικές λύσεις που έχει ανάγκη η Αργεντινή», κατά τον κ. Μιλέι.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος υποσχέθηκε δραστική δημοσιονομική προσαρμογή, ως και ίση με το 15% του ΑΕΠ, στο πλαίσιο προγράμματος που συμπεριλαμβάνει το κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας και τη δολαριοποίηση της οικονομίας.

«Το ΔΝΤ είναι δεσμευμένο να υποστηρίξει τις προσπάθειες με σκοπό τη διαρκή μείωση του πληθωρισμού, τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την προώθηση ανάπτυξης που θα τονώσει ο ιδιωτικός τομέας», σημείωσε η κυρία Γκεοργκίεβα.

Στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης, το ΔΝΤ μένει ακόμη να διαθέσει 3,3 δισεκ. δολάρια στο Μπουένος Άιρες εντός του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

