Ένας 37χρονος αλλοδαπός συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, κατηγορούμενος για ληστείες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων, πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο 37χρονος κινούμενος με όχημα κυρίως πρώτες πρωινές ώρες εισέρχονταν σε ξενοδοχεία προσποιούμενος τον πελάτη, χρησιμοποιώντας πλαστό δελτίο ταυτότητας και με την απειλή όπλου σε βάρος των υπαλλήλων αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομικοί εντόπισαν τον 37χρονο να κινείται με όχημα και τη στιγμή που επιχείρησε να εισέλθει σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Γλυφάδας, τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και προσπάθησε να διαφύγει προτάσσοντας πλαστικό όπλο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε Σκαραμαγκά, Γλυφάδα, Ελληνικό, Άγιο Δημήτριο και Εξάρχεια.

Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσαν 2 εντάλματα σύλληψης και διάταξη για ληστείες κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πλαστικό πιστόλι που χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των ληστειών,

* πλαστό δελτίο ταυτότητας,

* πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης,

* μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και

* το χρηματικό ποσό των 405 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.