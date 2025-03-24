Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε έξω από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο έχασε τη ζωή της μία 50χρονη και τραυματίστηκε ένας 60χρονος, διέταξε η εισαγγελέας.

Όπως έγινε γνωστό, από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί ο 60χρονος φαίνεται να προκύπτει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν "πιάσει" τιμόνι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τιμές αίματος όσον αφορά τη συγκέντρωση οινοπνεύματος "έδειξαν" 1,24 g/l (με την αντίστοιχη τιμή εκπνεόμενου αέρα να διαμορφώνεται στα 0,62 mg/lt) και άρα άνω των επιτρεπόμενων ορίων. Ο ίδιος, επιπλέον, οδηγούσε στερούμενος διπλώματος, καθώς αυτό του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα, όπως και το σύνολο του προανακριτικού υλικού, θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος του και θα αποσταλούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ώστε να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Για την υπόθεση διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο 1ο χλμ. της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Κολχικού, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 50χρονη συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 60χρονος. Ο θάνατος της γυναίκας ήταν ακαριαίος.

Προκειμένου να αξιολογηθούν ποινικά οι ευθύνες του 60χρονου, ο οποίος στερείτο άδειας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης, η αρμόδια εισαγγελέας ζήτησε, μεταξύ άλλων, να περιληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας τα εργαστηριακά αποτελέσματα ως προς τις τιμές αλκοόλης στο αίμα του.

Ο 60χρονος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Μέχρι να δοθεί η εισαγγελική παραγγελία βρισκόταν φρουρούμενος από αστυνομικούς.

