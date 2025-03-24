Του Μάκη Συνοδινού

Διανομή όλο το 24ωρο ναρκωτικών όλων των ειδών έκανε η «επιχείρηση» που είχαν στήσει τρεις γόνοι εύπορων οικογενειών στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο συντονιστής του «σούπερ μάρκετ» είναι παιδί γνωστού χειρουργού, ο δεύτερος που φρόντιζε να συσκευάζει τα ναρκωτικά μέσα σε κουτάκια χυμού είναι γιος επιχειρηματία στον χώρο των ναυτιλιακών ενώ ο τρίτος που έκανε το delivery χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πατίνι είναι γιος μεγάλου επιχειρηματία από την Αίγυπτο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τη συμμετοχή των ανωτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ιεραρχική δομή και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ενώ παράλληλα είχαν δημιουργήσει επαγγελματική υποδομή, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi),διακριβώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν ως μέσο απόκρυψης είτε χάρτινες συσκευασίες χυμών, είτε γυάλινες (λαδιού ή ξυδιού), ανάλογα με το είδος των ναρκωτικών ουσιών που διακινούσαν.

Πιο αναλυτικά:

το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν επιφορτισμένο με την ανεύρεση των προμηθευτών, την παραλαβή και τη διαχείριση των κερδών καθώς και την αποθήκευση – φύλαξη ποσοτήτωνκοκαΐνης,

έτερο μέλος ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την τοποθέτηση – απόκρυψη των ναρκωτικών εντός των συσκευασιών, ενώ

το τελευταίο μέλος ήταν επιφορτισμένο με την αποθήκευση-φύλαξη των ναρκωτικών, διαθέτοντας στην οργάνωση κατάλληλο χώρο (καβάτζα).

Χαρακτηριστικό της επαγγελματικής υποδομής της οργάνωσης αποτελεί η μεγάλη ποικιλία των ναρκωτικών ουσιών που διακινούσαν, καθώς κατά τις έρευνες βρέθηκαν έντεκα (11) είδη-μορφές ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνη, ροζ κοκαΐνη «TUSI», κατεργασμένη (σοκολάτα) και ακατέργαστη κάνναβη (SKUNK), κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA), LSD σε υγρή μορφή, παραισθησιογόνα μανιτάρια, χασισέλαιο, κωδεΐνη και έλαιο κάνναβης.

Από την ανάλυση του τρόπου δράσης και της δομής της εγκληματικής οργάνωσης, υπολογίζεται ότι το οικονομικό όφελος από τη δράση της ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

