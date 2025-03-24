Μία 27χρονη ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και κατά την εξέταση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την νεαρή γυναίκα που είχε απασχολήσει στο παρελθόν την κοινή γνώμη για την πολύκροτη υπόθεση βιασμού που είχε καταγγείλει εις βάρος της, σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι στη Θεσσαλονίκη.

Η 27χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης με τη δικογραφία να αφορά τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το τροχαίο με υλικές ζημιές συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην οδό Δελφών, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Το όχημα που οδηγούσε η ίδια φαίνεται να χτύπησε με δίκυκλο και εν συνεχεία προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από το αλκοτέστ που ακολούθησε (με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα) προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης και ειδικότερα οι μετρήσεις "έδειξαν" 1,16 mg/lt (η πρώτη) και 0,70 mg/lt (η δεύτερη).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

