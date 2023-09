Νέο μήνυμα στήριξης από την Κομισιόν για τις πυρκαγιές: Ελλάδα δεν είσαι μόνη σου, συνεχίζουμε να σε βοηθάμε

Ένα ακόμη μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα για τη μάχη που συνεχίζει να δίνει με τις πυρκαγιές έστειλε μέσω της πλατφόρμας Χ η Κομισιόν.

«Ελλάδα, δεν είσαι μόνη. Συνεχίζουμε να σε βοηθάμε» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνει ότι «ως απάντηση στις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της ΕΕ, ενεργοποιήσαμε μια τεράστια επιχείρηση μέσω του rescEU στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρατευτεί 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από 8 χώρες».

Greece, you are not alone; we continue to help you.



In response to the largest wildfires in EU history, we've activated a massive #rescEU operation in Greece.



So far, 11 firefighting planes, 1 helicopter, 407 firefighters and 62 vehicles have been deployed from 8 countries. pic.twitter.com/jpV5x9mr4D