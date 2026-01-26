Οι IDF ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι παρέλαβαν τη σορό και του τελευταίου ομήρου που είχε απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας, του λοχία της αστυνομίας Ραν Γκβίλι (στην κάτω φωτογραφία ο αρχηγός των IDF με τους γονείς του Γκβίλι).

Η ανακοίνωση των IDF

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, σε συνεργασία με την Ισραηλινή Αστυνομία και τον Στρατιωτικό Ραβινικό Σύνδεσμο, εκπρόσωποι των IDF ενημέρωσαν την οικογένεια του αποβιώσαντος ομήρου Λοχία Πρώτης Τάξης Ραν Γκβίλι ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο έχει ταυτοποιηθεί και θα επιστραφεί για ταφή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Λοχίας Πρώτης Τάξης Ραν Γκβίλι, ο οποίος υπηρετούσε στις Ειδικές Δυνάμεις της Ισραηλινής Αστυνομίας, 24 ετών κατά τη στιγμή του θανάτου του, έπεσε σε μάχη το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η σορός του απήχθη στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF εκφράζουν τα βαθιά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια. Οι IDF θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις οικογένειες και τους επαναπατριζόμενους και να ενεργούν για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών του Ισραήλ.

Με αυτόν, όλοι οι όμηροι έχουν επιστραφεί από τη Λωρίδα της Γάζας στο Κράτος του Ισραήλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συμφώνησε να ανοίξει ξανά το βασικό συνοριακό πέρασμα της Γάζας με την Αίγυπτο μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης για την ανάκτηση της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου.

Το πέρασμα της Ράφα είναι ως επί το πλείστον κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν η παλαιστινιακή πλευρά καταλήφθηκε από ισραηλινές δυνάμεις. Επρόκειτο να ανοίξει ξανά κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει θέσει την επιστροφή της σορού ως προϋπόθεση.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε νέα έρευνα για τη σορό του στη βόρεια Γάζα.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν στρατιωτικούς αξιωματούχους που ανέφεραν ότι η επιχείρηση λάμβανε χώρα σε ένα νεκροταφείο στην πόλη της Γάζας και ότι θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής της νέας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει «και προς τις δύο κατευθύνσεις» αυτή την εβδομάδα.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι ΗΠΑ και άλλοι μεσολαβητές συνεχίζουν να πιέζουν και τις δύο πλευρές να κάνουν τα επόμενα βήματα για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

