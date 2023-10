Σοκάρει η μαρτυρία Ισραηλινής που ήταν στο πάρτι στη Λωρίδα της Γάζας: «Πήγαιναν από δέντρο σε δέντρο και μας πυροβολούσαν»

Η Gili Yoskovich βρισκόταν ανάμεσα σε εκατοντάδες νέους σε ένα φεστιβάλ χορευτικής μουσικής στο νότιο Ισραήλ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς Παλαιστίνιοι μαχητές εξαπέλυαν συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ.

«Ήταν παντού με αυτόματα όπλα. Στέκονταν δίπλα στα αυτοκίνητα και άρχιζαν να πυροβολούν, αλλά συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ εύκολο να σκοτωθείς, επειδή όλοι πήγαιναν παντού», ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στο BBC.

