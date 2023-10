Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς Ισραηλινών στη Γάζα Κόσμος 15:28, 08.10.2023 linkedin

Το πτώμα του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας