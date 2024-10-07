Ένα χρόνο μετά την επίθεση της Χαμάς συγγενείς και φίλοι των περίπου 360 ανθρώπων που σκοτώθηκαν ενώ διασκέδαζαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, αποτίουν φόρο τιμής στα αγαπημένα τους πρόσωπα, τοποθετώντας φωτογραφίες στον τόπο που έχασαν τη ζωή τους.

Από το χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova όπου ξεκίνησε η επίθεση

Παράλληλα, μέλη από τις οικογένειες των ομήρων στέκονταν στην οδό Aza της Ιερουσαλήμ κοντά στο σπίτι του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις 6:30 τα ξημερώματα άλλοι κλαίγοντας σιωπηλά, άλλοι παραμένοντας στωικοί τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

«Είστε η ελπίδα μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες», λέει η Shiri Albag στο πλήθος των εκατοντάδων υποστηρικτών. Η κόρη της Liri Albag είναι μία από τους πέντε στρατιώτες παρακολούθησης που κρατήθηκαν όμηροι από τη βάση Nahal Oz.

«Είναι ένας εφιάλτης ενός έτους», λέει ο Eli Albag, ο πατέρας της Liri. «Δεν θα θυμόμαστε τις [στρατιωτικές] επιχειρήσεις», λέει, κάνοντας χειρονομίες προς το σπίτι του Νετανιάχου. «Αυτό που θα θυμόμαστε για πάντα είναι οι αιχμάλωτοι, ο Ρον Άραντ και οι 101 όμηροι».

Τουλάχιστον 20 μέλη από τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα ήταν παρόντα κατά τη συγκέντρωση νωρίς το πρωί.

Ο πατέρας ενός ακόμη ομήρου του Omer Wenkert, Shai Wenkert, θυμάται ότι άκουσε τον γιο του να κινείται γύρω από το σπίτι στις 3 τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου, μαζεύοντας τα πράγματά του για να διασκεδάσει στο φεστιβάλ Nova.

«Ο χρόνος έχει παγώσει για μένα», λέει ο Wenkert. «Δεν πέρασε ένας χρόνος για μένα. Αυτή είναι η δουλειά μας, 24/7, δεν υπάρχει ανάκαμψη μέχρι να επιστρέψουν οι όμηροι στο σπίτι. Ποιος θέλει να ζήσει σε μια χώρα όπου δεν σε προστατεύουν;».

