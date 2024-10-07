Χαμάς - 7η Οκτωβρίου: Νεκρός και ο 28χρονος όμηρος Ιντάν Στίβι

Το Φόρουμ της Οικογένειας Ομήρων ανακοινώνει σήμερα – ανήμερα της πρώτης επετείου από την άνευ προηγουμένη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ότι ο Ιντάν Στίβι ( Idan Shtivi) ένας 28χρονος που απήχθη κατά στην επίθεση, σκοτώθηκε στην επιδρομή της 7ης Οκτωβρίου και η σορός του του εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα.

Το φόρουμ δεν δίνει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Shtivi και ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει.

Hostage Idan Shtivi, who was kidnapped to the Gaza Strip on October 7 of last year, was killed, and his body is being held by Hamas, the Hostages and Missing Families Forum announced. https://t.co/qkXvJAyzrf — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 7, 2024

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 28χρονος Στίβι πιάστηκε όμηρος από τρομοκράτες της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όπου είχε προσφερθεί εθελοντικά να φωτογραφίσει το γεγονός.

«Στις 7 Οκτωβρίου, ο Idan έφτασε στο Nova Festival νωρίς το πρωί για να καταγράψει τις παραστάσεις των φίλων του. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε ποτέ να μπει μέσα. Όταν ξεκίνησε η επίθεση, ο Idan βοήθησε δύο αγνώστους που μόλις είχε γνωρίσει να δραπετεύσουν από το σημείο. Αυτή η ανιδιοτελής επιλογή οδήγησε τελικά στην απαγωγή του» αναφέρει η ανακοίνωση του Φόρουμ

Σπαρακτικές σκηνές στο σημείο της επίθεσης

Χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώνονται σήμερα στο σημείο της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ, αλλά και στα γειτονικά κιμπούτς, για να τιμήσουν τος νεκρούς τους και να ζητήσουν την επιστροφή των ομήρων που έχουν απομείνει - νεκροί ή ζωντανοί - στη Γάζα.

Στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου,1.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και συνολικά 251 απήχθησαν ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Έναν χρόνο μετά, 97 συνεχίσουν να κρατούνται σε καθεστώς αιχμαλωσίας, εκ των οποίων 33 είναι νεκροί, σύμφωνα με δήλωση του στρατού.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, παρών στη συγκέντρωση, συναντήθηκε με οικογένειες θυμάτων. Αργότερα μέσα στην ημέρα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα απευθυνθεί στο έθνος.

Άλλες συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες στο Τελ Αβίβ, καθώς και το Νιρ Οζ, ένα κιμπούτς του οποίου τριάντα κάτοικοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 70 συνελήφθησαν όμηροι και οδηγήθηκαν στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.