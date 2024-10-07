Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει ρεκόρ τουλάχιστον 17,9 δισ. δολάρια για στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα και οδήγησε σε κλιμάκωση της σύγκρουσης γύρω από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με μια έκθεση για το πρόγραμμα Costs of War του Πανεπιστημίου Brown, με αφορμή την επέτειο ενός έτους από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πρόσθετα 4,86 ​​δισεκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί για τις εντεινόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, λένε οι ερευνητές στα ευρήματα που δόθηκαν για πρώτη φορά στο Associated Press. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος μιας εκστρατείας υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την καταστολή των χτυπημάτων στην εμπορική ναυτιλία από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα πραγματοποιούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική ομάδα Χαμάς.

Μεγάλο μέρος των αμερικανικών όπλων που παραδόθηκαν μέσα στο έτος ήταν πυρομαχικά, από βλήματα πυροβολικού έως καταστροφείς καυσίμων 2.000 λιβρών και βόμβες με καθοδήγηση ακριβείας.

Οι δαπάνες κυμαίνονται από 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναπλήρωση των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ Iron Dome και του David's Sling, για να εξαργυρωθούν τα τουφέκια και τα καύσιμα αεροσκαφών, αναφέρει η μελέτη.

Το οικονομικό κόστος υπολογίστηκε από τη Linda J. Bilmes, καθηγήτρια στη Σχολή Διακυβέρνησης John F. Kennedy του Χάρβαρντ, η οποία έχει αξιολογήσει το πλήρες κόστος των πολέμων των ΗΠΑ από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, και τους συνεργάτες ερευνητές William D. Hartung και Στίβεν Σέμλερ.

Πάντως, σε αντίθεση με τη δημόσια τεκμηριωμένη στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία, ήταν αδύνατο να ληφθούν οι πλήρεις λεπτομέρειες για το τι έχουν στείλει οι ΗΠΑ στο Ισραήλ από την περασμένη 7η Οκτωβρίου, επομένως τα 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος είναι ένα μερικό ποσό, διευκρινίζουν οι ερευνητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.