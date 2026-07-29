Τρία σενάρια για το Ιράν παρουσίασε ο Νετανιάχου στον Τραμπ

Τρία πιθανά σενάρια για το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.

Το πρώτο σενάριο αφορά την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν. Το δεύτερο προβλέπει μια πιο ασαφή κατάσταση, κατά την οποία δεν θα υπάρξει συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην Τεχεράνη μέσω οικονομικών κυρώσεων, χωρίς επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η τρίτη επιλογή είναι μια νέα μεγάλη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξήγησε ο αξιωματούχος κατά την ενημέρωση Ισραηλινών δημοσιογράφων στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος επιχείρησε να διαψεύσει την εντύπωση ότι ο Νετανιάχου μετέβη στην Ουάσινγκτον για να πείσει τον Τραμπ να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως είχε ευρέως αναφερθεί ότι συνέβη κατά την προηγούμενη επίσκεψή του τον Φεβρουάριο, όταν είχε παρουσιάσει με ιδιαίτερη επιμονή τα επιχειρήματά του υπέρ της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ τελικά υιοθέτησε αυτή τη στάση λιγότερο από τρεις εβδομάδες αργότερα, όμως πολλές από τις προβλέψεις που είχε κάνει ο Νετανιάχου στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για το πόσο ομαλά θα εξελισσόταν η εκστρατεία δεν επιβεβαιώθηκαν.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τον ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου δεν υπέδειξε στον Τραμπ ποιο από τα τρία σενάρια προτιμά. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο το Ιράν θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία υπογράψει.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν διεξοδικά και τα τρία σενάρια, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει επίσης ότι η ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας στις αγορές ενέργειας και στην παγκόσμια οικονομία συγκρούεται με την προσπάθεια να συνεχιστεί η πίεση προς το Ιράν. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, είναι πώς μπορούν να προωθηθούν ταυτόχρονα και οι δύο αυτοί στόχοι, χωρίς πάντως να παρουσιάζεται κάποια συγκεκριμένη λύση.

Παρότι το καθεστώς στην Τεχεράνη φαίνεται να άντεξε το ισχυρότερο πλήγμα που μπορούσαν να του επιφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τους τελευταίους τέσσερις μήνες, στην πραγματικότητα είναι σήμερα πολύ πιο αδύναμο απ' όσο δείχνει, υποστήριξε ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι αντιμετωπίζει πρωτοφανή οικονομική κρίση και ακόμη και αναζωπύρωση μικρής κλίμακας διαδηλώσεων.



Πηγή: skai.gr

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