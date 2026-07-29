Μαίνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου το μεσημέρι στην Τουρκία, σε δασική έκταση με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του όρους Κόζακ (Ίδη) στον Αδραμμυτινό κόλπο απέναντι από τη Λέσβο.

Οι ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι μεταφέρουν προς τη βορειανατολική Λέσβο τον καπνό από την καιόμενη έκταση. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή (ώρα 18:30) την πόλη της Μυτιλήνης να την έχει σκεπάσει ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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