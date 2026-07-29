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Ιράκ: Πέντε Ιρανοί σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας

H ιρανική εφημερίδα Χαμσαχρί μετέδωσε τον θάνατο τεσσάρων ακόμη στρατιωτικών συμβούλων των Φρουρών της Επανάστασης - Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Τεχεράνη

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Θάνατοι Ιρανών στο Ιράκ

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν τη νύχτα ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης») στο Ιράκ - πρώην συμμαχίας ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία έχει πλέον ενσωματωθεί στον ιρακινό στρατό - προκάλεσαν τον θάνατο 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε Iρανών συμβούλων, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο δύο πηγές από τους κόλπους αυτής της πρώην συμμαχίας.

Οι πέντε Ιρανοί σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην επαρχία Ντιγιάλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν πως είδαν φέρετρα σκεπασμένα με ιρανικές σημαίες σε κηδείες που οργάνωσε η Χασντ ας Σάαμπι στη Βαγδάτη.

Νωρίτερα, η ιρανική εφημερίδα Χαμσαχρί είχε μεταδώσει πως τέσσερις στρατιωτικοί σύμβουλοι των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στους αμερικανοσαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στο Ιράκ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Φρουροί της Επανάστασης βομβαρδισμοί
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