Μέση Ανατολή: Ένας χρόνος μίσους

Της Αθηνάς Παπακώστα

365 ημέρες ακριβώς πριν, τέτοια ώρα, η Χαμάς εξαπέλυε την τρομοκρατική της επίθεση κατά του Ισραήλ. Περισσότεροι από 1.000 άμαχοι δολοφονήθηκαν. Τουλάχιστον 200 απήχθησαν. Το Φεστιβάλ μουσικής Νόβα, η πόλη Σντερότ και τα κιμπούτς Κφαρ Αζά, Νιρ Οζ, Ναχαλ Οζ, Μπεερι, Κερέμ Σαλόμ, Σούφα, Ρειμ, Χολίτ και Ζικίμ βάφτηκαν με αίμα.

Έναν χρόνο μετά, μετράμε ακόμη νεκρούς. Τουλάχιστον 42.000 Παλαιστίνιοι είναι νεκροί. Η Λωρίδα της Γάζας έχει ισοπεδωθεί, ενώ ο πόλεμος έχει πια εξαπλωθεί.

Το Ισραήλ, σήμερα, πολεμά σε δύο μέτωπα. Ένα στον Βορρά και ένα στο Νότο. Οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις κλιμακώνονται στον Λίβανο, αλλά δεν «ξεχνάει» τη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή, που η ισραηλινή στρατιωτική και πολιτική ηγεσία προετοιμάζεται για επίθεση κατά του Ιράν ως αντίποινα στην ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου με περισσότερους από 180 πυραύλους. Κατά συνέπεια, η Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα κρατά και πάλι την ανάσα της.

Όλοι γνωρίζουν ότι θα υπάρξει απάντηση από πλευράς Ισραήλ, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το πότε. Τι περιμένει το Ισραήλ; Το προφανές είναι πως οι λόγοι αναμονής αφορούν στον τρόπο της απάντησης. Ποιοι δηλαδή θα είναι οι στόχοι. Οι σχετικές αυτές συζητήσεις ξεκινούν από τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, φτάνουν μέχρι τα εργοστάσια κατασκευής στρατιωτικού οπλισμού όπως είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι και καταλήγουν μέχρι και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Ωστόσο από το ζύγι δεν μπορεί να λείπει και το πώς το Ιράν θα αντιδράσει.

Η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ο οποίος θα παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν και μάλιστα 28 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα. Πιέζει δε το Ισραήλ να μην χτυπήσει ούτε τις πυρηνικές αλλά και ούτε τις πετρελαϊκές υποδομές της Τεχεράνης. Ωστόσο, το Ισραήλ δεν μοιάζει να ακούει όσα λέει ο Λευκός Οίκος.

Με δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, τόνισε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο προετοιμάζει την απάντησή του ξεκαθαρίζοντας όμως πως το Ισραήλ θα αποφασίσει μόνο του για το πώς θα απαντήσει εναντίον του Ιράν. Επεσήμανε δε πως παρά τις αντιρρήσεις των Αμερικανών για χτυπήματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων, «όλα παραμένουν στο τραπέζι» προσθέτοντας σε ξεχωριστή δήλωση πως εάν το Ιράν επιλέξει να βλάψει το Ισραήλ, τότε θα καταλήξει σαν τη Βηρυτό και τη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, για ακόμη ένα βράδυ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε από αέρος νέα σφοδρά αλλεπάλληλα χτυπήματα κατά της Νταχίγια, του οχυρού της της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου με τη σιιτική οργάνωση να χτυπά την πόλη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί για πρώτη φορά μετά από μήνες - νέες εντολές εκκένωσης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κηρύσσοντας «νέα φάση του πολέμου» αλλά και η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της οποίας απευθυνόμενος σε στρατιώτες δήλωσε «μαζί θα νικήσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.