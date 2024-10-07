Προειδοποιητικές σειρήνες άρχισαν να ηχούν τα ξημερώματα της Δευτέρας στις ισραηλινές κοινότητες της Sufa, Holit και Pri Gan κοντά στη Γάζα με τον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιεί νωρίτερα επιδρομές εναντίον θέσεων της Χαμάς και εκτοξευτών ρουκετών στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Οι νέες εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται καθώς το Ισραήλ γιορτάζει σήμερα την πρώτη επέτειο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια σειρά από μνημόσυνα και συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα για να τιμήσουν την επίθεση, ενώ ο στρατός δήλωσε ότι χτυπούσε στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ. Το IDF ανέφερε ότι η Χαμάς κατάφερε να εκτοξεύσει μόλις τέσσερις ρουκέτες στην περιοχή Sufa στις 6:30, τρεις εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν και ο τέταρτος προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ανέλαβαν την ευθύνη για τις ρουκέτες.

«Στοχεύσαμε [ένα κιμπούτς και μια στρατιωτική βάση καθώς και μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτών] με αριθμό ρουκετών», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ταξιαρχιών αλ-Κάσαμ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία βλήματα προερχόμενα από τη λωρίδα της Γάζας, ενώ ένα τέταρτο «έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι αναχαίτισε τα ξημερώματα της Δευτέρας δύο εναέριους στόχους που είχαν εξαπολυθεί από τα ανατολικά, αφού είχαν ηχήσει οι σειρήνες στις περιοχές Ρισόν Λε Ζιόν και Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την αιματηρή εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

IDF: Αποτρέψαμε το μεγαλύτερο φράγμα ρουκετών της Χαμάς

Επίσης, οι IDF ανέφεραν ότι η Χαμάς σχεδίαζε να εκτοξεύσει ένα μεγαλύτερο μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ σήμερα το πρωί αλλά τα σχέδιά της ματαιώθηκαν.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει ότι «απέτρεψε μια άμεση απειλή, μετά τις έγκαιρες προετοιμασίες και τον εντοπισμό της πρόθεσης της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς να πυροβολήσει το Ισραήλ».

Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν αρκετούς εκτοξευτές ρουκετών και σήραγγες σε όλη τη Γάζα λίγες στιγμές πριν από τις 6:30 π.μ., όταν η Χαμάς σχεδίαζε να μεταφέρει τους πυραύλους, σύμφωνα με το IDF.

Ξεχωριστά, ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε τοποθεσίες της Χαμάς στο κέντρο της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που, όπως λέει, αποτελούσε απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή του διαδρόμου Netzarim.

Χθες, ο Ισραηλινός Στρατός προειδοποίησε ότι η Χαμάς πιθανότατα θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει ρουκέτες και άλλες επιθέσεις κατά την πρώτη επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και είπε ότι ενισχύει τις δυνάμεις στη Γάζα και στα σύνορα αναλόγως.

Νεκρός ένας ισραηλινός στρατιώτης

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης νωρίς σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη μάχη στα σύνορα με το Λίβανο, ενώ άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι ήχησαν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ.

Πρόκειται για έναν έφεδρο στρατιώτης ο οποίος σκοτώθηκε χθες κατά τη διάρκεια μαχών στα σύνορα με τον Λίβανο, ανακοινώνει το IDF.

Ο στρατιώτης ονομάζεται Master Sgt. (απ.) Etay Azulay, 25 ετών και είναι της επίλεκτης μονάδας μαχητικής κινητικότητας 5515, από το Oranit.

Άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά στο περιστατικό στο οποίο σκοτώθηκε ο Azulay, λένε οι IDF, προσθέτοντας ότι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν.

Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα του IDF, οι στρατιώτες χτυπήθηκαν από όλμο.

Από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από έναν χρόνο σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 250 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρχών του Ισραήλ.

Η τρομοκρατική επιθετική ενέργεια της Χαμάς προκάλεσε την εισβολή των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, με συνέπεια τον μαζικό εκτοπισμό των κατοίκων της, αλλά και το θάνατο περίπου 42.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα.

