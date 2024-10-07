«Ο Θεός να σώζει τον Τσάρο!», ήταν ένα από τα πρώτα ευχητήρια μηνύματα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα 72α γενέθλιά του. Το συγκεκριμένο μήνυμα ανήκει στον Αλεξάντερ Ντούγκιν, τον υπερεθνικιστή «μέντορα» του Πούτιν, ο οποίος έκανε ανάρτηση στο Telegram λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο 62χρονος Ντούγκιν έχει ταχθεί εδώ και καιρό υπέρ της ενοποίησης ρωσόφωνων και άλλων εδαφών σε μια νέα αχανή ρωσική αυτοκρατορία, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας όπου η Ρωσία διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις. Η κόρη του Ντούγκιν είχε σκοτωθεί σε βομβιστική επίθεση το 2022.

Ο Πούτιν, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2022 έδωσε εντολή στα στρατεύματά του να εισβάλουν στην Ουκρανία, επανεξελέγη θριαμβευτικά στην προεδρία της Ρωσίας τον Μάρτιο. Εφόσον ολοκληρώσει τη νέα εξαετή θητεία του, θα γίνει ο μακροβιότερος ρώσος ηγέτης εδώ και δύο αιώνες, δηλαδή από την εποχή των τσάρων.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου παρουσιάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως μέρος μιας μάχης αιώνων με την παρακμάζουσα Δύση, την οποία κατηγορεί ότι ταπείνωσε τη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο παρεμβαίνοντας στη ζώνη επιρροής της Μόσχας.

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του κάνουν λόγο για ιμπεριαλιστική αρπαγή γης. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων αμάχων, την ισοπέδωση χωριών και πόλεων, και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων.

«Σήμερα, φίλοι, είναι τα γενέθλια του ηγέτη του έθνους μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος αυτοαποκαλείται «απλός στρατιώτης» του Πούτιν. «Είναι μια σημαντική ημέρα για ολόκληρη την πατρίδα μας», συμπληρώνει.

