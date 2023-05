Τέλος ο αποκλεισμός: Για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια, η Συρία σε συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου 

Η Συρία έθεσε τέλος σε διπλωματική απομόνωση δέκα και πλέον ετών στο πλαίσιο του Αραβικού Συνδέσμου, καθώς Σύροι αξιωματούχοι συμμετείχαν σήμερα σε προπαρασκευαστική σύνοδο πριν από τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Σαουδική Αραβία.

«Καλωσορίζω την Αραβική Συριακή Δημοκρατία στους κόλπους του Συνδέσμου των αραβικών κρατών», δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ Αλ-Τζάνταανν κατά τη σύνοδο στην Τζέντα, που αναμεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση Al-Ekhbariya.

