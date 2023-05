Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι - Ο Σούνακ στέλνει στην Ουκρανία εκατοντάδες επιθετικά drones

Η Βρετανία θα στείλει εκατοντάδες νέα επιθετικά drones μεγάλου βεληνεκούς με εμβέλεια μεγαλύτερη των 200 χλμ στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση μετά την άφιξη του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι για συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου.

«Σήμερα ο πρωθυπουργός θα επιβεβαιώσει την περαιτέρω παροχή από το Ηνωμένο Βασίλειο εκατοντάδων πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας και περισσότερων μη επανδρωμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, περιλαμβανομένων εκατοντάδων επιθετικών drones εμβέλειας μεγαλύτερης των 200 χιλιομέτρων», αναφέρει σήμερα η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

«Αυτά θα παραδοθούν κατά τους επόμενους μήνες καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται να ενισχύσει την αντίστασή της στη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή», προστίθεται.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λονδίνο εντάσσεται στην περιοδεία που πραγματοποιεί σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, σημαντικών συμμάχων της Ουκρανίας, ενόψει μιας αναμενόμενης ουκρανικής αντεπίθεσης ευρείας κλίμακας κατά των ρωσικών δυνάμεων.

«Σήμερα-Λονδίνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ηγέτης σε ό,τι αφορά την επέκταση των δυνατοτήτων μας επί του πεδίου και στον αέρα. Αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί σήμερα. Θα συναντήσω τον φίλο μου Ρίσι. Θα έχουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δια ζώσης και με αντιπροσώπους», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος στη σελίδα του στο Twitter.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.