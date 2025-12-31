Οι φινλανδικές αρχές επιθεώρησαν ένα πλοίο που υποψιάζονται ότι προκάλεσε ζημιά σε υποβρύχιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας, δήλωσε ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ την Τετάρτη, σημειώνει το Reuters.

Οι χώρες της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής μετά από μια σειρά διακοπών ρεύματος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Η Φινλανδία είναι προετοιμασμένη για διάφορα είδη προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και ανταποκρινόμαστε σε αυτές όπως απαιτείται», έγραψε ο Στουμπ στο X.

Πηγή: skai.gr

