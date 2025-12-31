Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σε μήκος έως και 20 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και της πόλης Γκντασκ, στη Βαλτική, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Αν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τα οχήματα έχουν ξεκινήσει να κινούνται πάλι, σύμφωνα με την αστυνομία.

❄️W Polsce spadł pierwszy prawdziwy śnieg — Warszawę zasypało, a w województwie warmińsko-mazurskim na trasie doszło do paraliżu z powodu zamieci. pic.twitter.com/lZCAED6amC — NEXTA Polska (@nexta_polska) December 31, 2025

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν.

«Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

⚠️ Kolejna pracowita noc za nami. Aż 4⃣1⃣6⃣ razy wyjeżdżały od wczoraj do akcji ❄️#zima: pługi i pługosolarki🚜, aby nawierzchnia dróg krajowych na #Pomorze była czarna. Prognozowane są kolejne opady śniegu🌨️, deszczu ze śniegiem. Temp. w przedziale od -6°C do 1°C. pic.twitter.com/HFdVQoCuzS — GDDKiA Gdańsk (@GDDKiA_Gdansk) December 31, 2025

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

