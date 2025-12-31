Eurostar: Η ταλαιπωρία για τους επιβάτες συνεχίζεται

Αφού τα ταξιδιωτικά σχέδια χιλιάδων ανθρώπων για την Πρωτοχρονιά ανατράπηκαν, η Eurostar ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκτελέσει όλα της τα δρομολόγια σήμερα.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες από και προς την ηπειρωτική Ευρώπη - τόσο της Eurostar όσο και της Le Shuttle - ανεστάλησαν για το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ημέρας, μετά από τεχνική βλάβη που προκάλεσε διακοπή ρεύματος, σημειώνει το Sky News.

Αυτό ανέτρεψε τα σχέδια χιλιάδων επιβατών στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες εβδομάδες του χρόνου για τα ταξίδια.

Σε ενημέρωση που δημοσίευσε σήμερα το πρωί στον ιστότοπό της, η Eurostar ανέφερε: «Οι υπηρεσίες έχουν ξαναρχίσει σήμερα, μετά από ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο Σήραγγα της Μάγχης χθες και κάποια περαιτέρω προβλήματα με τη σιδηροδρομική υποδομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σκοπεύουμε να εκτελέσουμε όλες τις υπηρεσίες μας σήμερα, ωστόσο, λόγω των επιπτώσεων, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής».

Το πρώτο τρένο της Τετάρτης από το St Pancras προς το σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι, που ήταν προγραμματισμένο για τις 6:01 π.μ., ακυρώθηκε, αλλά όλες οι άλλες υπηρεσίες εμφανίζονταν ως προγραμματισμένες στον ιστότοπο της εταιρείας.

Επιβάτης ξόδεψε επιπλέον 1000 ευρώ

Ο Koen Genen, από το Βέλγιο, λέει ότι το δρομολόγιό του ακυρώθηκε χθες, αλλά κατάφερε να κλείσει εισιτήρια για το δρομολόγιο των 9 το πρωί σήμερα.

Ωστόσο, έπρεπε να πληρώσει 300 ευρώ για να μείνει μια επιπλέον νύχτα σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο και ξόδεψε 700 ευρώ για ένα εισιτήριο υψηλότερης κατηγορίας στο Eurostar.

«Είναι μεγάλο ερώτημα αν θα μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα πίσω, αλλά είναι περίοδος διακοπών, οπότε είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο σπίτι μας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε με τους φίλους μας», δήλωσε.

Ένας άλλος επιβάτης, ο Gregoire De Bodt, ο οποίος επίσης ταξιδεύει στο Βέλγιο για να δει μέλη της οικογένειάς του, λέει ότι «γλίτωσε από τα χειρότερα».

Είχε προγραμματίσει να πάρει το τρένο χθες, αλλά «ήταν τυχερός» και αποφάσισε να μείνει μια μέρα ακόμα, οπότε γλίτωσε από το χάος των μετακινήσεων.

Ένα επιπλέον δρομολόγιο από το Λονδίνο προς το Παρίσι σήμερα

Η Eurostar συμβουλεύει τους επιβάτες να ελέγχουν τις ζωντανές ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του δρομολογίου τους τους στον ιστότοπο της εταιρείας.

Ένα επιπλέον δρομολόγιο θα εκτελεστεί σήμερα από το Λονδίνο προς το Παρίσι.

Πηγή: skai.gr

