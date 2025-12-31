H Μόσχα επανέλαβε σήμερα Τετάρτη τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επιτέθηκε με drones σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να δημοσιεύει βίντεο που φέρεται να δείχνει τα πειστήρια: ένα drone που καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Russia’s claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.



No one should accept unfounded claims from the aggressor who has indiscriminately… — Kaja Kallas (@kajakallas) December 31, 2025

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα σημαντικούς κυβερνητικούς στόχους στη Ρωσία έχει ως στόχο τον αντιπερισπασμό», επισημαίνει με ανάρτησή της στο Χ.

Πρώτη αντίδραση του Κιέβου

Η μόνη απόδειξη... είναι ένας χάρτης αναφέρουν ουκρανικά ΜΜΕ.

«Η Μόσχα προσπαθεί να αποδείξει στην Ουάσιγκτον ότι ο Πούτιν χτυπήθηκε πραγματικά. Φαίνεται απλώς ταπεινωτικό – σαν να λένε, ‘’Τραμπ, βοήθησέ μας, οι Ουκρανοί έχουν τρελαθεί εντελώς. Τα drones τους πετούν εδώ γύρω σαν να είναι στο σπίτι τους και ο Πούτιν δεν μπορεί να κοιμηθεί εξαιτίας τους’’».



Η Telegraph γράφει ότι η ιστορία μιας «επίθεσης με drone» στην κατοικία του Πούτιν φαίνεται να είναι μια κοινότοπη κατασκευή και ένα βολικό πρόσχημα για να υπονομευτεί μια συνθήκη στην οποία η Ουκρανία έχει ήδη συμφωνήσει σε πάρα πολλά.



Η δημοσίευση γράφει ότι είναι απίθανο ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι αρκετά αφελής για να την πιστέψει.



«Τα πρωτόγονα, ‘’επίπεδο πέμπτης δημοτικού’’ ψέματα του Πούτιν διαψεύδονται εύκολα».

FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE



The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

Πηγή: skai.gr

