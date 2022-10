Στον Σεχάν Καρουνατιλάκα απονεμήθηκε το βρετανικό βραβείο Booker Κόσμος 05:53, 18.10.2022 linkedin

O Σεχάν Καρουτιλάνκα, από τη Σρι Λάνκα, βραβεύτηκε για το μυθιστόρημά του «Τα επτά φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα» (The Seven Moons of Maali Almeida). Το λογοτεχνικό βραβείο τού παρέδωσε στο Λονδίνο η βασιλική σύζυγος Καμίλα.