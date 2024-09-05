Η Ουκρανία πέτυχε «πολλά» με την επίθεσή της στο Κουρσκ αλλά είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη συνέχεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Όσλο.

«Μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να κάνουν τις δύσκολες επιλογές που απαιτούνται, όπως το πού να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους και ποιος τύπος πολέμου είναι κατάλληλος σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις προέβησαν σε μια τολμηρή εισβολή στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου στις 6 Αυγούστου εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη ξένη επίθεση κατά της Ρωσίας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, όπως και να πλήττει στρατιωτικούς στόχους με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Χαίρομαι που τόσες πολλές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν δώσει αυτή την ευκαιρία και όσες έχουν ακόμη περιορισμούς έχουν μετριάσει τους περιορισμούς ώστε η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο Στόλενμπεργκ δήλωσε νωρίτερα στη διάσκεψη ότι δεν βλέπει καμία άμεση στρατιωτική απειλή ενάντια στις χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά είπε ότι υπάρχει ένας διαρκής κίνδυνος τρομοκρατίας, κυβερνοεπιθέσεων και δολιοφθορών.

Πηγή: skai.gr

