Πούτιν: Αν απαντήσουμε στις ουκρανικές επιθέσεις σε πυρηνικούς σταθμούς, δεν φαντάζεστε τι θα συμβεί στην Ευρώπη

Νέες απειλές κατά της Δύσης εξαπέλυσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ.



«Τα χτυπήματα σε πυρηνικούς σταθμούς είναι μια πολύ επικίνδυνη τρομοκρατική πράξη, αν απαντήσουμε μπορεί μόνο να φανταστεί κανείς τι θα συμβεί στην Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ απείλησε και με κατάρρευση την παγκόσμια οικονομία αν στερηθεί τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.



Ειδικότερα, όπως τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, είναι ιερό χρέος και καθήκον του ρωσικού στρατού να πετάξει τους Ουκρανούς στρατιώτες έξω από την περιοχή του Κουρσκ. «Το ιερό καθήκον των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είναι να πετάξουν τον εχθρό έξω από το ρωσικό έδαφος και να προστατεύσουν τους πολίτες» είπε ο Ρώσος πρόεδρος, διαμηνύοντας πως βασική προτεραιότητα της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» είναι η απελευθέρωση του Ντονμπάς.

«Η εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ στόχευσε να σταματήσει την προέλασή μας στο Ντονμπάς. Ο εχθρός απέτυχε. Οι δυνάμεις μας σταθεροποίησαν την κατάσταση και άρχισαν να απωθούν τον εχθρό από τη Ρωσία».

Ένας από τους στόχους του εχθρού ήταν να αποσταθεροποιήσει την πολιτική κατάσταση, αλλά αυτό οδήγησε μόνο στη συσπείρωση της κοινωνίας μας, σημείωσε για την ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ.

«Προτιμούσαμε τον Μπάιντεν… O Μπάιντεν συνέστησε την υποστήριξη στη Χάρις, θα κάνουμε το ίδιο. Το γέλιο της είναι τόσο γοητευτικό», δήλωσε μάλιστα ειρωνικά. Θα σεβαστούμε την επιλογή του αμερικανικού λαού… Ο Τραμπ εισήγε κυρώσεις και περιορισμούς, ίσως η Χάρις απέχει από τις κυρώσεις παρατήρησε.

H ανάπτυξη της οικονομίας και το στρατιωτικό δυναμικό της είναι το κλειδί για τις εγγυήσεις ασφαλείας που χρειάζεται η Ρωσία σημείωσε ακόμα ο Ρώσος πρόεδρος.

Για τη σύλληψη του ιδρυτή του Telegram Πάβελ Ντούροφ στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι τον είχε γνωρίσει πριν πολλά χρόνια και δεν τον έχει ξαναδεί από τότε. «Ήταν επιλεκτική η ενέργεια της Γαλλίας για τον Ντούροφ… Δεν την καταλαβαίνω».

Ρωσικό φυσικό αέριο

Σχετικά με τη λήξη της πενταετούς συμφωνίας για μεταφορά του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν απορρίπτει τη μεταφορά μέσω Ουκρανίας. «Επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τα συμβόλαια φυσικού αερίου… Εάν η Ουκρανία απορρίψει τη μεταφορά, δεν μπορούμε να την εμποδίσουμε».

Εξετάζουμε, ανέφερε, άλλες διαδρομές παροχής φυσικού αερίου, αυτό δεν συνδέεται με την Ουκρανία.



Φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν θέλει ρωσικό φυσικό αέριο… Τότε οι ρωσικές εξαγωγές αερίου στην Ευρώπη θα μειωθούν. Αντ’ αυτού η Ρωσία μπορεί να αυξήσει τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου στην Τουρκία… Και το Ιράν ζητά περισσότερο αέριο.

Το μερίδιο ρωσικού LNG (υγροποιημένο) φυσικού αερίου αυξάνεται στην παγκόσμια αγορά. Θα το αυξήσουμε, παρά τις δυσκολίες.



«Η παγκόσμια οικονομία θα καταρρεύσει χωρίς ρωσικό πετρέλαιο και αέριο» απείλησε επίσης ο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αφήστε να έχουν ζημιές όσοι δεν θέλουν ρωσικό φυσικό αέριο». Θα δούμε μείωση κερδών από τις πωλήσεις αερίου παραδέχθηκε ο Πούτιν, αλλά η Gazprom θα αυξήσει την προμήθεια αερίου εσωτερικά.

Η Δύση, το Κίεβο εγκατέλειψαν τη συμφωνία της Κων/πολης για να «νικήσουν» τη Ρωσία

Επέμεινε ότι δεν αρνήθηκε ποτέ ειρηνευτικές συνομιλίες για το θέμα της Ουκρανίας, πάντα με βάση τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης. «Ρωσία, Κίνα, Ινδία» μπορεί να είναι οι διαμεσολαβητές ανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τα δυτικά ΜΜΕ που αναπαράγουν τις δηλώσεις του να μην αναφέρουν και την Τουρκία.

Η Δύση και το Κίεβο εγκατέλειψαν τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης για να «νικήσει» τη Ρωσία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Είχαμε ουσιαστικά πετύχει όλες τις παραμέτρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με εκπροσώπους της κυβέρνησης στο Κίεβο. Συμφωνήσαμε σε όλα. Επιπλέον, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας (Νταβίντα Αραχάμια), ο οποίος εξακολουθεί να ηγείται της παράταξης του κυβερνώντος κόμματος στη Βερχόβνα Ράντα (ουκρανική Βουλή), ενέκρινε αυτές τις συμφωνίες» ισχυρίστηκε ο Πούτιν. «Είναι αλήθεια, υπήρχαν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να οριστικοποιηθούν, αλλά συνολικά η έγκριση εξακολουθεί να ισχύει. Είναι ένα έγγραφο. Αλλά μετά έφτασε ο κ. (Μπόρις) Τζόνσον (τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας) όπως είναι γνωστό - οι βρετανικές αρχές το επιβεβαιώνουν - και έδωσε εντολή στους Ουκρανούς να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο, κάτι που συμβαίνει σήμερα σε μια προσπάθεια να πετύχουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτό δεν λειτουργεί», είπε ο Ρώσος ηγέτης.



«Οι ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει δημοσίως ότι αν είχαν στη συνέχεια πραγματοποιήσει ό,τι συμφωνήσαμε μαζί τους και δεν υπάκουαν τα αφεντικά τους από άλλες χώρες, ο πόλεμος θα είχε σταματήσει εδώ και πολύ καιρό» υποστήριξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «πήραν έναν διαφορετικό δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι ορατό».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την ευγνωμοσύνη του προς τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επειδή βοήθησε να οργανωθεί η μεγαλύτερη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

