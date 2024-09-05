Βρετανία: Νεκρό μέλος του Βασιλικού Ναυτικού σε «περιστατικό» με ελικόπτερο

Ένα μέλος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σε ένα «περιστατικό» με ελικόπτερο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Μάγχη, ανακοίνωσε το Βασιλικό Ναυτικό.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ένα μέλος του Βασιλικού Ναυτικού πέθανε μετά από ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χθες το βράδυ», ανέφερε το Βασιλικό Ναυτικό με ανάρτηση στο X.

«Στο περιστατικό ενεπλάκη ένα ελικόπτερο Merlin Mk4 καθώς πετούσε στα χωρικά ύδατα της Βρετανικής Μάγχης κοντά στο Ντόρσετ (νοτιοδυτική Αγγλία) το οποίο συνετρίβη στη θάλασσα ενώ εκτελούσε ασκήσεις νυχτερινών πτήσεων με το (αεροπλανοφόρο) HMS Queen Elizabeth», διευκρίνισε το Πολεμικό Ναυτικό.

«Δεν υπάρχουν άλλοι θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε «βαθιά λυπημένος» και έστειλε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του θύματος, μέσω ανάρτησης του στο X.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι χαρακτήρισε «φρικτό» το δυστύχημα, στο περιθώριο ενός ταξιδιού σε άλλο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στο Πόρθσμουθ, το HMS Diamond.

Το HMS Queen Elizabeth, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του αποστολή το 2021, είναι το κύριο βρετανικό αεροπλανοφόρο. Μπορεί να μεταφέρει 1.000 μέλη πληρώματος και έως 40 αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.