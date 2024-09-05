Αντιμέτωπες με το κρίσιμο ζήτημα των μαζικών δολοφονιών στα σχολεία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες καθώς τα στοιχεία σοκάρουν από την έκταση του προβλήματος που πλέον έχει λάβει μορφή επιδημίας.

Το τελευταίο περιστατικό με πυροβολισμός σε σχολείο της Τζόρτζια είναι το 45ο συμβάν του είδους και το πιο θανατηφόρο του 2024, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Αναφορικά με τα περιστατικά με πυροβολισμούς σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που σημειώθηκαν φέτος, 32 έχουν αναφερθεί σε σχολεία δημοτικού και λυκείου και 13 σε πανεπιστήμια.

Πέρυσι, σημειώθηκαν 82 πυροβολισμοί σε χώρους εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, εκ των οποίων 52 αναφέρθηκαν σε σχολεία και 30 σε πανεπιστήμια.

Στις ΗΠΑ έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 385 μαζικοί πυροβολισμοί μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με το Gun Violence Archive, το οποίο ορίζει ως μαζικούς πυροβολισμούς εκείνους κατά τους οποίους πυροβολούνται τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος σημειώθηκαν 1,5 περισσότεροι μαζικοί πυροβολισμοί κατά μέσο όρο.

Τέσσερις νεκροί και εννέα τραυματίες στο λύκειο Apalachee στο Γουίντερ της Τζόρτζια είναι ο απολογισμός του νέου μακελειού που σημειώθηκε όταν ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και καθηγητών του σχολείου.

