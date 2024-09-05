Λογαριασμός
Γάζα: Στους 40.878 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από την ισραηλινή επίθεση

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Γάζα παρά τις παγκόσμιες αντιδράσεις

Γάζα

Τουλάχιστον 40.878 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 94.454 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του θύλακα.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ στην εμπόλεμη ζώνη, ωστόσο οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, καθώς, όπως δηλώσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στόχος του Τελ Αβίβ είναι η ολοκληρωτική εξολόθρευση της Χαμάς και η εξάλειψη των κινδύνων για τον λαό του Ισραήλ.

