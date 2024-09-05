Γάζα: Στους 40.878 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από την ισραηλινή επίθεση

Τουλάχιστον 40.878 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 94.454 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του θύλακα.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ στην εμπόλεμη ζώνη, ωστόσο οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, καθώς, όπως δηλώσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στόχος του Τελ Αβίβ είναι η ολοκληρωτική εξολόθρευση της Χαμάς και η εξάλειψη των κινδύνων για τον λαό του Ισραήλ.

